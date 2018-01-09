Цирк «Кобзов»: заяви про зараження кором дітей, які відвідували циркову виставу, є неправдивими

Цирк «Кобзов» називає повідомлення про зараження кором дітей, які відвідували циркову виставу, неправдивою інформацією. Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Пост у фейсбуці від людини, яка зареєструвалась на сайті 4 дні тому і одразу написала публікацію, яка немає обґрунтованих передумов та підтверджень. Ми не вважаємо це правдивою інформацією, ми не маємо навіть жодних підтверджень, що ця особа існує та відвідувала шоу нашого цирку…А ЗМІ, які підхоплюють таку неперевірену та недостовірну інформацію, просто розповсюджують чутки та наклеп на цирк «Кобзов» і спричинюють збиток діловій репутації цирку», – йдеться у відповіді.

Крім того, цирк «Кобзов» заявляє, що їх «вкотре намагаються знищити брудними і безпідставними звинуваченнями з недостовірною інформацією».

За даними КМДА, у лікарні станом на 9 січня перебувають 14 дітей, хворих на кір, 12 із них потрапили туди вже у 2018 році.

При цьому Речниця департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Васневська уточнила Радіо Свобода, що «встановити, звідки там взявся вірус, неможливо».

Оксана Зайцева, дитина якої нині перебуває в лікарні, пов’язує зараження з відвідуванням цирку «Кобзов» 23 і 24 грудня.

«Нам довго не могли поставити діагноз, на початковій стадії висипання неінтенсивні. Тому викладу деякі фото. Починатися може з температури 38 і одного-двох невеликих прищичків на обличчі, кашель, нежить», – написала у Facebook Зайцева.

Медики радять утриматися від відвідування місць великого скупчення людей через високий ризик зараження вірусом.

Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в світі 30-24 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.