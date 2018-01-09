Підозрюваний у вбивстві Ноздровської з оголошеною підозрою погоджується, проти арешту

Підозрюваний у вбивстві юриста Ірини Ноздровської Юрій Россошанський заявив, що згоден з підозрою, яку йому оголосив слідчий.

«З підозрою згоден», – сказав Россошанський під час засідання суду, який розглядає клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу.

При цьому він виступив проти обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура просить суд взяти Юрія Россошанського під варту без права внесення застави. Сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний, серед іншого, може впливати на свідків.

Вишгородський районний суд Київської області проводить засідання з обрання запобіжного заходу Юрію Россошанському, підозрюваному у вбивстві юристки Ірини Ноздровської. Він є батьком Дмитра Россошанського, якого в травні 2017 року його засудили до семи років позбавлення волі за скоєння ДТП, що спричинило смерть людини.

У селі Демидів на Київщині сьогодні попрощалися з Іриною Ноздровською, тіло якої знайшли 1 січня. Правоохоронці 8 січня повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві Ноздровської. У МВС додали, що свідчення затриманого перевіряються: «аналізуються слідчі дії, результати допитів, подвірних обходів – для того, щоб підтвердити хронологію подій».

Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. У травні 2017 року його засудили до семи років позбавлення волі.

27 грудня Апеляційний суд Київської області скасував вирок, однак відправив справу на новий судовий розгляд. Россошанському продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 лютого 2018 року.