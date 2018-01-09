Суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві Ноздровської

Вишгородський районний суд Київської області взяв під варту строком на два місяці Юрія Россошанського, підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської.

Суд застосував щодо Россошанського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Це рішення суду може бути оскаржене протягом 5 днів.

Прокуратура просила суд взяти Юрія Россошанського під варту без права внесення застави. Сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний, серед іншого, може впливати на свідків.

Під час засідання суду Юрій Россошанський виступив проти обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Він є батьком Дмитра Россошанського, якого в травні 2017 року його засудили до семи років позбавлення волі за скоєння ДТП, що спричинило смерть людини.

У селі Демидів на Київщині сьогодні попрощалися з Іриною Ноздровською, тіло якої знайшли 1 січня. Правоохоронці 8 січня повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві Ноздровської. У МВС додали, що свідчення затриманого перевіряються: «аналізуються слідчі дії, результати допитів, подвірних обходів – для того, щоб підтвердити хронологію подій».

Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. У травні 2017 року його засудили до семи років позбавлення волі.

27 грудня Апеляційний суд Київської області скасував вирок, однак відправив справу на новий судовий розгляд. Россошанському продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 лютого 2018 року.