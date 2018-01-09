Штаб: на Донбасі бойовики два рази обстріляли позиції українських військових

У штабі АТО заявляють, що підтримувані Росією бойовики здійснили два обстріли позицій українських військових у зоні бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр штабу, на луганському напрямку бойовики застосовували проти українських військових піхотне озброєння.

На донецькому напрямку, за даними штабу, бойовики з непідконтрольного українській владі Соснівського вели вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і мінометів калібру 82-міліметри по позиціях військових біля Павлополя.

В угрупованні «ДНР» про оперативну ситуацію на території, яку контролюють проросійські бойовики, не повідомляють, проте заявляють, що минулої доби українські військові вісім разів порушили режим тиші. Бойовики з угруповання «ЛНР» заявляють, що українські військові один раз порушили режим тиші.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Він змінює оголошений у зв’язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів.