Нацрада з питань радіо і телебачення готує нові дозволи для мовлення на Крим

До лютого Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення готує нові дозволи для трансляції радіо і телепрограм на територію анексованого Криму з Херсонської області, зокрема, на населені пункти Чаплинка і Чонгар.

Це стало можливим завдяки ухваленню закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції і прикордонних районах України», про це Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода, повідомив член Нацради Сергій Костинський.

«На Крим зараз мовлять чотири радіостанції і п'ять телеканалів, це пов'язано зі складністю оформлення (дозволів – ред.) Надання дозволів (без конкурсу і ліцензування – ред.) на мовлення запроваджене в правове поле України. Ми очікуємо сім частот на Чаплинку, три-чотири додаткових – на Чонгар. Процедура така, що в Херсонській області доводиться координувати частоти з Румунією, Болгарією, Туреччиною – це тривалий процес, але в лютому ми зможемо надавати дозволи на цифрове телебачення і FM радіо», – уточнив Костинський.

Президент України Петро Порошенко підписав закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції і прикордонних районах України». Документ був ініційований Нацрадою і Міністерством інформаційної політики України, доопрацьований і внесений до парламенту комітетом Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. Закон регулює прискорену видачу тимчасових дозволів на телерадіомовлення «на територіях, найбільш уразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу».

Росія і її союзники припинили мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольній Києву території.

З 4 вересня 2017 року ФМ-діапазоні на частоті 105,9 МГц почалося цілодобове мовлення Радіо Крим.Реалії, яке також спільно з Національною суспільною радіокомпанією України продовжує мовлення на анексований Крим на середніх хвилях АМ на частоті 549 кГц.

Для непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей з 23 січня 2016 року мовить проект Радіо Донбас.Реалії, який має ФМ-покриття в містах Сходу України і виходить на середніх хвилях Всесвітньої служби радіо України (1431 кГц).