Росія у Радбезі відкинула майже всі важливі положення про мандат миротворців на Донбасі – Єльченко

Росія у Раді безпеки ООН відкинула практично всі важливі положення щодо мандату миротворчої місії на Донбасі, зокрема, і принципове для України – розміщення миротворців на українсько-російському кордоні. Про це сказав посол України в ООН Володимир Єльченко в інтерв’ю «Європейській правді».

«Радбез справді був готовий починати роботу над мандатом миротворчої операції, але Росія відкинула практично всі важливі положення і повернулася до своєї ідеї про дивну операцію, де миротворці ООН охороняли б спостерігачів ОБСЄ», – сказав Єльченко.

За його словами, розміщення миротворців на державному кордоні – «це «червона лінія», яку ніхто ніколи не перейде», тому він не прогнозує найближчим часом зрушень у питанні миротворчої місії.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів. Україна та її західні союзники відкинули такі обмеження й наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат. Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Також Росія 19 грудня 2017 року вивела своїх представників зі Спільного центру координації припинення вогню. Вони покинули Україну через, як заявили в російському МЗС, «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців». Українські представники заявили, що виведення Росією своїх представників з СЦКК є спробою Кремля змусити Київ вести переговори з представниками сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР».