В анексованому Криму розпочалися навчання деяких військових Чорноморського флоту

В анексованому Росією Криму 9 січня у військовослужбовців з'єднань берегової оборони та морської піхоти, що входять до складу армійського корпусу Чорноморського флоту, розпочалися навчання з вогневої підготовки.

Як повідомляє прес-служба міністерства оборони Росії, заходи бойової підготовки проходять на полігонах Перевальне і Зарічне, а також на севастопольському полігоні Козачий.

«Молоде поповнення, яке прибуло до складу підрозділів під час осіннього призову, навчається навичкам володіння штатним озброєнням з виконанням стрілецьких вправ. Поряд з вогневою підготовкою з військовослужбовцями проводяться тренування з водіння бойових машин, ведення бою в звичайних умовах і в ході здійснення дій з радіаційного, хімічного та біологічного захисту», – йдеться в повідомленні відомства.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.