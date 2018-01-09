«Укрзалізниця»: поліція перевіряє повідомлення про мінування двох електропоїздів

Компанія «Укрзалізниця» заявляє про повідомлення від невідомого про мінування двох електропоїздів, пасажирів евакуювали.

«О 17:40 надійшов анонімний дзвінок працівникам поліції про мінування електропоїзда № 6083 сполученням Київ - Роток. У рейс поїзд мав відправитися о 18:10. Поїзд затримано на станції Київ-Пасажирський, пасажирів евакуйовано. Також невідома особа телефонувала до поліції та повідомила про мінування електропоїзда № 6019 Київ - Фастів, який у даний момент перебуває у Фастові», – йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи з виявлення вибухових пристроїв.

В «Укрзалізниці» закликають пасажирів зберігати спокій.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів, вокзалу.