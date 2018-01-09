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09 Січень 2018, Київ 23:02
Новини | Міжнародні

До спортивного арбітражного суду звернулися зі позовами 42 російських спортсмени

Арбітражний суд у справах спорту (CAS) заявляє про реєстрацію 42 звернень від російських спортсменів, які прагнуть скасувати заборону брати участь у Олімпійських іграх.

Суд у Швейцарії заявив, що справи будуть розглянуті з 22 січня, очікується, що остаточне рішення буде до кінця місяця.

Рішення очікується за дев’ять днів до церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор в Пхйончхані (Південна Корея). Захід запланований на 9 лютого.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) постановив, що Росія використовувала програму допінгу на зимових Олімпійських іграх 2014 року в Сочі та заборонила десяткам російських спортсменів від міжнародних змагань.

Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором.

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