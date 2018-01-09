У справі про поранення криворізького телеоператора на військових навчаннях розпочали допит свідків

Суд у справі криворізького телеоператора В’ячеслава Волка, пораненого на військових навчаннях влітку 2017 року, розпочав допит свідків.

У Саксаганському районному суді Кривого Рогу, де слухається справа, заслухали свідків – двох журналістів, які були присутні на навчаннях, а також представника Саксаганського районного військкомату.

Як повідомила Радіо Свобода головний редактор інформаційного порталу «Перший Криворізький» Софія Скиба, на цьому засіданні давали свідчення вона й журналіст Микола Чирва.

«Ставились запитання як щодо самого інциденту, так і організації зйомок. Цікавились деталями цього епізоду, чи був Петренко (підсудний – ред.) напередодні, чи він планував зйомку чи хтось інший. Ми вже неодноразово говорили, що це був інший інструктор – волонтер, запрошений військкоматом, Михайло Попонін. Він запропонував мені й Миколі Чирві зняти постановочні кадри. Про самі навчання нам повідомили не з військкомату, а з райради, вже в той день, коли вони відбувались», – розповіла Софія Скиба.

За її даними, загалом у справі заявлено 11 свідків.

Наступне засідання заплановане на 30 січня 2018 року. Суд планує допитувати свідків – представників ЗМІ.

Раніше захист інструктора Ігоря Петренка заявив клопотання про перекваліфікацію справи і перегляд суми компенсації, заявленої представниками потерпілого. Зокрема, захист підсудного просив про перекваліфікацію справи з умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень (стаття 121 Кримінального кодексу України) на спричинення тілесних ушкоджень з необережності (стаття 263).

6 липня 2017 року в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був тяжко поранений представник ЗМІ. Інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони в Саксаганській районній раді. Постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

У жовтні 2017 року справу щодо поранення на військових навчаннях у Кривому Розі телеоператора і фотокора В’ячеслава Волка передали до суду. Місцевого жителя Ігоря Петренка, який виконував на навчаннях повноваження інструктора, підозрюють у злочинах, передбачених статтями 121 і 263 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю).

Зараз В’ячеслава Волка лікують у Військово-медичному центрі Західного регіону у Львові.