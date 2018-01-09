Єнін: у зв’язку зі створенням окружних судів є ймовірність розгляду справи Януковича заново

Заступник генерального прокурора Євген Єнін заявляє, що у зв’язку зі створенням окружних судів є ймовірність того, що справу проти колишнього президента Україна Віктора Януковича будуть розглядати заново. Про це він сказав у ефірі «5 каналу».

«Ми висловлюємо стурбованість результатами створення окружних судів. Залишається відкритим питання щодо справ того самого Януковича, оскільки у зв’язку зі створенням окружного суду існує ймовірність того, що всі матеріали будуть слухати заново», – заявив Єнін.

Він додав, що Генпрокуратура не може допустити того, щоб усі резонансні справи слухалися вдруге.

У грудні минулого року президент України Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих судів в Україні і створення замість них окружних у рамках судової реформи.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

У червні минулого року суд розпочав заочний розгляд справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича.

Екс-президент України, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.