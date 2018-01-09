Бекхем використав пісню українського гурту «ДахаБраха» у ролику власного бренду

Відомий англійський футболіст Девід Бекхем опублікував рекламний відеоролик власного бренду House 99, в якому звучить пісня «Шо з-под дуба» українського гурту «ДахаБраха».

Крім того, минулого року ця ж композиція «Шо з-под дуба» з’явилася в третьому сезоні серіалу «Фарґо» (Fargo) виробництва США.

«ДахаБраха» – український музичний етно-гурт, організатором і художнім керівником якого є Владислав Троїцький. Гурт був створений спеціально для театрального проекту «Україна містична», який розпочав Влад Троїцький у центрі сучасного мистецтва «Дах» у 2004 році. Згодом гурт почав виступати окремо, не в рамках проекту «Україна містична».

Останнім часом «ДахаБраха» переважно гастролює за кордоном.