Екс-радник Трампа Беннон пішов із посту керівника Breitbart News

Колишній головний стратег в офісі президента США Дональда Трампа Стів Беннон пішов з медіаресурсу Breitbart News, який він очолював з 2012 року.

«Я пишаюся тим, що команда Breitbart зробила за такий короткий проміжок часу у створенні інформаційної платформи світового класу», – сказав Беннон.

Про причини відставки Беннона в Breitbart News не повідомляють.

Журналіст Майкл Вулфф цитував Беннона у своїй книжці «Вогонь і лють: у Білому домі Трампа» (Fire and Fury: Inside the Trump White House), яка надійшла до продажу 9 січня. В одному з уривків Беннон нібито називає зустріч у 2016 році старшого сина теперішнього президента США Дональда Трампа-молодшого із групою росіян «зрадою» та «непатріотичною». Як ідеться в книжці, Беннон зазначив, що стовідсотково переконаний в поінформованості Трампа про цю зустріч.

Пізніше Беннон заявив, що слова про «зраду» насправді стосувалися колишнього голови виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта. Він додав, що підтримує лідера держави, а його сина назвав «патріотом і хорошою людиною».