США та правозахисники засуджують затримання активіста Тітієва в Чечні

Сполучені Штати та правозахисні групи в Росії та за кордоном цієї країни засудили затримання в Чечні голови місцевого представництва правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва за звинуваченням у зберіганні наркотиків та закликали до його негайного звільнення.

Держдепартамент США заявив 10 січня, що стурбований повідомленням про арешт активіста, назвавши цю подію «останньою в ряду повідомлень про порушення прав людини в Чечні».

У Москві Комітет запобігання катуванням назвав затримання Тітієва «викраденням» та заявив, що його права, гарантовані конституцією та іншими законами, були порушені.

Представники влади Чечні заявили, що поліція знайшла в автомобілі Тітієва пакет з приблизно 180 грамами марихуани, а член Чеченської ради з прав людини Кеда Саратова вказала, що активіста підозрюють у перевезенні наркотиків.

Голова правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасов наголошує, що звинувачення у зберіганні чи перевезенні наркотиків є «неправдоподібним», а затримання може бути мотивоване правозахисною діяльністю Тітієва.

У Чечні вранці 9 січня був затриманий керівник місцевого представництва правозахисного центру «Меморіал» Оюб Тітіев. Зранку Тітієв їхав на зустріч з другом, але місця призначення не дістався. Коли цей друг не зміг до нього додзвонитися, він поїхав назустріч і побачив правозахисника на мосту в оточенні поліцейських. Пізніше затриманого доставили у відділення поліції в населеному пункті Курчалой.

Адвоката, який приїхав зі столиці Чечні Грозного, силовики кілька годин не пускали до Тітієва, вони стверджували, що затриманого в будівлі немає.