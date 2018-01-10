Путін обіцяє після виборів підвищити мінімальну заробітну плату в Росії

Президент Росії Володимир Путін обіцяє, що мінімальна заробітна плата в його країні зросте 1 травня. Про це російський лідер заявив 10 січня працівникам на заводі в місті Твер і додав, що зміна розміру мінімальної зарплати вплине на «приблизно чотири мільйони людей».

Урядові плани передбачали, що таке зростання відбудеться пізніше у 2018 році. За словами чиновників, міністерство праці Росії незабаром розпочне готувати законопроект про це.

Мінімальна заробітна плата в Росії становить 9 тисяч 899 рублів на місяць (це близько 166 доларів США), а прожитковий мінімум – 11 тисяч 163 рублі (196 доларів США).

Офіційні дані показують, що понад 20 мільйонів росіян живуть за межею бідності.

Путін оголосив про своє рішення висуватися на четвертий термін на посаді 6 грудня. Критики стверджують, що вибори не є конкурентними, а влада маніпулює результатами голосування.

Наприкінці 2017 року Центральна виборча комісія Росії відмовилася реєструвати кандидатом на посаду президента Росії опозиційного політика Олексія Навального, який впродовж року фактично вів виборчу кампанію, організовуючи штаби та проводячи мітинги своїх прихильників у десятках російських міст.