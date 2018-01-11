У Східнокитайському морі на танкері з іранською нафтою стався вибух

У Східнокитайському морі на танкері «Санчі» з іранською нафтою, який горить від 6 січня, стався вибух, повідомляє Міністерство транспорту Китаю.

У зв’язку з вибухом, який відбувся 10 січня, рятувальники були змушені призупинити роботи.

За словами посадовці, досі існує надія на те, що вдасться знайти зниклих моряків живими. Вони припускають, що боротьба з пожежею на кораблі триватиме місяць.

6 січня танкер, який ходить під прапором Панами, зіткнувся з вантажним кораблем. Спочатку зниклими вважалися 32 члени екіпажу «Санчі», включно з 30 іранцями й двома бангладешцями. 8 січня влада Ірану повідомила, що тіло одного з них знайшли за бортом.

Танкер перевозив до Південної Кореї 136 тисяч тонн конденсату – легкозаймистого надлегкого палива.

«Санчі» збудований у 2008 році й зареєстрований на базовану в Гонконгу іранську компанію Bright Shipping Ltd.