Чубаров про заяви глави МЗС Німеччини: пропозиції щодо зняття санкцій з Росії є «заохоченням агресора»

Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявляє, що пропозиції про поетапне зняття санкцій з Росії у разі тривалого перемир’я на Донбасі є «заохоченням агресора». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяви глави Міністерства закордонних справ Німеччини Зіґмара Габріеля.

«На думку міністра закордонних справ Німеччини Габріеля, якщо Росія погодиться на присутність «блакитних касок» (миротворців ООН – ред.) на Донбасі, то, «їй треба щось дати натомість, чим-небудь винагородити», маючи на увазі часткове скасування європейських санкцій ... Якщо хто забув, незайвим буде нагадати, що катастрофи ХХ століття, що забрали десятки мільйонів людських життів, є багато в чому наслідком заохочення авторитарних режимів Гітлера і Сталіна», – написав Чубаров.

За його словами, «заохочення агресора – особлива форма співучасті в його злочинах».

10 січня в ЗМІ з’явилася інформація, що міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Габріель висловився за те, щоб ЄС розпочав поетапно знімати санкції проти Росії у разі тривалого перемир’я на сході України.

Габріель не вперше заявляє про поетапне зняття санкцій з Росії. У березні 2017 року його також говорив, що в разі прогресу Росії у виконанні Мінських домовленостей, з неї можуть поетапно зняти санкції.

Зараз офіційна політика ЄС щодо санкцій, застосованих до Росії, полягає в тому, що ті обмеження, пов’язані з агресією Москви на сході України, можуть бути скасовані тільки після повного виконання Росією Мінських домовленостей, а ті, що введені через анексії Криму, – після деокупаці- півострова.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Після анексії Криму навесні 2014 року на частині Донбасу почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків. Москва ці звинувачення відкидає.