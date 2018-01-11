Поліція Дніпра втретє затримала жінку, яка напала з молотком на бійця АТО

У Дніпрі поліція затримала Марину Меньшикову – жінку, яка в театрі напала з молотком на бійця АТО. Про це Радіо Свобода повідомила 11 січня речниця обласного управління Національної поліції Ганна Старчевська.

За інформацією Старчевської, жінка була затримана за місцем проживання, тепер суд обере їй запобіжний захід. Також слідчі мають намір перекваліфікувати справу на статтю, яка передбачатиме суворіше покарання, зазначила речниця поліції. Слідчі клопотатимуться про тримання підозрюваної під вартою.

За даними з поліції, Марина Меньшикова, яка підозрюється в нападі на учасника АТО, вже двічі оголошувалася в розшук. Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак жінка не з’являлася до слідчого, і місце її перебування було невідоме.

Вперше її затримали в червні 2017 року, але згодом відпустили, вручивши повідомлення про підозру. Пізніше вона зникла і була оголошена в розшук.

У жовтні 2017 року стало відомо, що в Дніпрі вдруге затримали підозрювану в нападі з молотком на бійця АТО під час вистави в Оперному театрі. За попередніми даними, до цього вона перебувала на території анексованого Криму.

У жовтні 2016 року поліція Дніпра порушила кримінальне провадження через інцидент з учасником бойових дій на Донбасі у театрі опери та балету. За даними поліції, інцидент стався в антракті вистави: на балконі одна з проросійськи налаштованих відвідувачок вистави, побачивши бійця у формі, накинулася на нього з молотком. Боєць був у театрі разом із дружиною. За словами свідків, жінка «вигукувала щось про «русский мир» і нецензурно облаяла бійця та його дружину». Знаряддя злочину – молоток – у жінки вилучили. Окрім того, в сумочці у неї виявили кухонний ніж. Учасник бойових дій зазнав поранення в голову, його шпиталізували.

Інцидент мав продовження. З театру опери та балету, де стався інцидент з побиттям учасника бойових дій, звільнили артистку хору Катерину Фондуроко, яка у соцмережах висловлювалась на підтримку дій нападниці.