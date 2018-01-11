Гривня втратила щодо долара США ще 11 копійок – НБУ

Українська гривня 11 січня на міжбанківському валютному ринку втратила ще понад 11 копійок щодо долара США. За підсумками торгів Національний банк України встановив на 11 січня курс 28 гривень 44,57 копійки за долар.

Як інформував упродовж торгів профільний сайт «Мінфін», сесія одразу розпочалася з падіння національної валюти. «Торги доларом у першу годину сесії нагадують ажіотаж зі скуповування валюти. Покупців дуже багато на тлі дуже низької пропозиції. НБУ вийшов на ринок із продажем валюти у форматі «запиту найкращого курсу» і продав уже понад 23 мільйони, але поки це мало допомагає – попит перевищує пропозицію», – так фахівці інформували про перші результати торгів.

Упродовж дня ситуація докорінно не змінилася.

За підсумками торгів 10 січня Національний банк України встановив на 11 січня 28 гривень 32,88 копійки за долар. У період новорічних свят, до 3 січня включно діяв курс, встановлений на останніх торгах 2017 року – 28 гривень 6 копійок за долар.