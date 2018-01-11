США: у Каліфорнії не менш ніж 17 людей загинули і 8 зникли після масових зсувів ґрунту – нові дані

У США, у штаті Каліфорнія, не менш ніж 17 людей загинули і 8 зникли безвісти після низки масштабних зсувів ґрунту в містечку Монесіто, що сталися ще вранці 9 січня.

За словами місцевих посадовців, перші повідомлення, в яких ішлося про 48 зниклих безвісти, були помилкові: четвірку перед вісімкою дописали випадково.

Унаслідок зсувів також травмовані принаймні 28 людей, 12 лишаються в лікарнях, із них четверо в критичному стані, повідомляють із місця подій.

Зсуви зруйнували 59 будинків заможного містечка Монтесіто, де живе низка відомих осіб, і близько 300 пошкодили. На місці працюють близько 500 рятувальників зі службовими собаками, з військових вертольотів за завалами спостерігають із тепловізорів у спробі виявити зниклих людей.