Синоптики радять готуватися до посилення морозів

Українські та закордонні синоптики радять українцям підготуватися до посилення морозів упродовж найближчих днів.

«Антициклон з півночі визначатиме 12 січня погоду в усій Україні. Його «роги» витісняють атмосферні фронти на захід та на південь Європи. Тому в нас завтра… переважатиме суха погода», – вказує синоптик Наталка Діденко.

«Температура повітря найближчої ночі –2 –7 градусів, завтра вдень на Півночі та Сході 0 –3, на Заході, в центральних областях та на Півдні 0 +4. У Києві 12 січня опадів не очікується, вночі –3 –4 градуси, вдень у п’ятницю 0 –2. 13 – 14 січня морози посиляться», – додає фахівець.

Ідентичні моделі малюють і західні погодні сайти. Американський wunderground.com вказує, що найхолоднішими, з температурами до –10 градусів, у Києві будуть ночі з 14 на 15 і з 15 на 16 січня. Надалі ця синоптична модель передбачає підвищення температури (але не до плюсових позначок) і сніг посеред наступного тижня.

А от у приморській Одесі, де й сьогодні фіксувалася плюсова температура, найнижчий нічний температурний показник може скласти –7, але опади посеред наступного тижня очікуються у формі дощу, а не снігу.