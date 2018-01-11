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12 Січень 2018, Київ 00:24
Новини | Події

Обмежувальні заходи через кір застосували до понад 50 закладів у Києві – Держпродспоживслужба

Інфекційна лікарня, ілюстративне фото

З 1 по 11 січня в Києві зареєстровано 73 випадки захворювання на кір, повідомив в коментарі Радіо Свобода начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«На сьогодні організованих колективів, де зареєстровані випадки захворюваності на кір – більше 50. Це і цирк «Кобзов», понад 30 шкіл, ліцеї, дитячі дошкільні заклади», – повідомив Рубан.

За його словами, ці установи не закривають, а проводять обмежувальні профілактичні та протиепідемічні заходи.

«Якщо в організованому колективі виявляється хворий на кір, вводяться обмежувальні заходи. Джерело інфекції повинне бути ізольоване, має бути визначене контактне коло і на даний заклад, на певну групу, на певний клас застосовуються карантинні заходи на 21 добу. Впроваджується медичне спостереження, посилення санітарно-гігієнічних заходів та організація вакцинації дітей», – зазначає начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Медики радять утриматися від відвідування місць великого скупчення людей через високий ризик зараження вірусом.

Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в світі 30-24 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.

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