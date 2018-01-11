Суд змінив запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради 

Апеляційний суд Харківської області змінив запобіжний захід заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку з цілодобового домашнього арешту на частковий домашній арешт. Це рішення передбачає заборону покидати домівку з 14:00 поточної доби до 10:00 наступної доби.

Колегія суддів також відхилила клопотання прокуратури Харківської області про взяття посадовця під варту та клопотання його захисників про скасування запобіжного заходу для Владислава Марченка взагалі.

21 грудня співробітники Харківської обласної прокуратури та Служби безпеки України провели в Запоріжжі 30 обшуків у справі заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка. Тоді генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що «справа стосується депутата облради (Марченка – ред.) та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 мільйона гривень) та шкільні спортмайданчики (84 мільйони гривень) з наперед визначеним переможцем». За його даними, Марченко, який є «підозрюваним організатором схеми», разом з братом «лобіювали свої фірми» через зв’язки із заступником мера Запоріжжя Анатолієм Пустоваровим.

Владислава Марченка затримали 21 грудня та відправили до Харкова для вручення підозри. 23 грудня Червонозаводський районний суд Харкова обрав йому запобіжний у вигляді домашнього арешту з носінням електронного пристрою на термін до 21 лютого 2018 року.