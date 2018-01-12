Прем’єр Греції заявив, що бачить «вікно можливостей» для вирішення суперечки навколо назви «Македонія»

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що бачить «вікно можливостей» на шляху до вирішення суперечки зі Скоп’є навколо назви «Македонія», на яку претендують як балканська країна, так і північний регіон Греції.

В ефірі державного телеканалу ERT він висловив надію, що домовленість принесе користь усім країнам у регіоні.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Греції Нікос Коціас говорив, що Афіни задовольняє компромісний варіант – назва «Нова Македонія».

На початку січня у Міністерстві закордонних справ Греції заявили про бажання врегулювати у 2018 році багаторічну суперечку довкола назви

«Македонія».

Це питання протягом багатьох років створює перешкоди для спроб Македонії приєднатися до Європейського союзу і НАТО. Нова владна коаліція у Скоп’є, очолювана соціал-демократами, теж заявила про бажання вирішити конфлікт.

Прем’єр-міністри Греції та Македонії Алексіс Ципрас і Зоран Заєв обговорили це питання по телефону 2 січня. Заєв також відвідав Салоніки в грецькій Македонії 30 грудня і зустрівся з мером міста.

НАТО має відновити дискусію про запрошення Македонії приєднатися до альянсу в червні, після того, як Греція наклала вето на її заявку в 2008 році.

Афіни протягом багатьох років блокували заявки Македонії на вступ у ЄС і в західний військовий альянс, стверджуючи, що називатися Македонією не може одночасно дві території – країна і грецький регіон. Крім того, Афіни також заявляють, що, претендуючи на цю назву, Македонія привласнює частину давньої історії Греції.

Афіни погодилися називати балканську країну «колишньою югославською республікою Македонією» на міжнародних майданчиках тимчасово до вирішення суперечки.