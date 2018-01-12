МЗС України не рекомендує їхати до Замбії через спалах холери

Міністерство закордонних справ України не рекомендує їхати до Замбії через спалах холери.

«Тим співвітчизникам, які вже перебувають у Замбії, рекомендуємо виявляти особливу обачність та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, медичних та інших компетентних служб, а також стежити за останніми новинами», – йдеться в повідомленні МЗС.

У відомстві порадили звертатися до посольства України в Південно-Африканській Республіці в разі виявлення симптомів захворювання або «виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування».

Холера – гостра особливо небезпечна інфекційна хвороба, спричинена холерним вібріоном, що викликає тяжкий гастроентерит з різким зневодненням організму та гемодинамічними розладами.