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12 Січень 2018, Київ 12:44
Новини | Міжнародні

МЗС України не рекомендує їхати до Замбії через спалах холери

Міністерство закордонних справ України не рекомендує їхати до Замбії через спалах холери.

«Тим співвітчизникам, які вже перебувають у Замбії, рекомендуємо виявляти особливу обачність та дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади, медичних та інших компетентних служб, а також стежити за останніми новинами», – йдеться в повідомленні МЗС.

У відомстві порадили звертатися до посольства України в Південно-Африканській Республіці в разі виявлення симптомів захворювання або «виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування».

Холера – гостра особливо небезпечна інфекційна хвороба, спричинена холерним вібріоном, що викликає тяжкий гастроентерит з різким зневодненням організму та гемодинамічними розладами.

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