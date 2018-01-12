Президент США Трамп скасував візит до Лондона

Президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Лондона, який був запланований на лютий цього року.

Очікувалося, що він приїде в столицю Великобританії на церемонію відкриття нової будівлі посольства США.

У twitter Трамп написав, що не їде в Лондон тому, що не хоче брати участі в цій церемонії, оскільки незадоволений тим, як сталося перенесення посольства. Він звинуватив адміністрацію свого попередника Барака Обаму в продажі колишньої будівлі посольства за низькою ціною і будівництві нової – за завищеною.

Британська преса, однак, передбачає, що причиною скасування візиту могли стати побоювання масових протестів проти приїзду Трампа.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей ще в минулому році запросила президента США в країну з державним візитом, однак його дата досі не була призначена. Багато британських законодавців виступають проти того, щоб Трамп виступав у парламенті. На лютий планувався не державний, а короткий робочий візит.