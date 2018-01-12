Цукерберг анонсує зміни в роботі новинної стрічки Facebook

Засновник Facebook Марк Цукерберг анонсує зміни в алгоритмі новинної стрічки соціальної мережі.

За його словами, тепер дописи друзів будуть мати вищий пріоритет, а новини компаній та ЗМІ з’являтимуться в стрічці рідше.

«Коли ці зміни запрацюють, ви бачитимите менше публічного контенту, як-от публікацій від компаній, брендів і ЗМІ. Публічний контент, який ви бачите, буде стандартизований…», – написав Цукерберг на своїй сторінці в Facebook.

Цукерберг очікує, що ці зміни дозволять користувачам використовувати менше часу на Facebook.

«Тепер я хочу бути чесним: від внесення цих змін я сподіваюся, що час, який люди витрачають на Facebook, зменшиться. Але я також очікую, що час, який ви витрачаєте на Facebook, буде більш цінним», – додав він.

Facebook – соціальна мережа, яка створена у 2004 році, за останніми даними нею користуються близько двох мільярдів людей.