Генпрокурор Росії назвав головним завданням не допустити протестів під час виборів

Генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що головним завданням його відомства нинішнього року стане не допустити неузгоджених акцій під час президентських виборів.

«Недопущення неузгоджених публічних акцій та інших порушень, що загрожують стабільності і безпеці», а також «недопущення соціальної напруженості» мають сприяти забезпеченню законності на виборах, заявив він на урочистостях із нагоди річниці Генпрокуратури Росії, яка налічує собі вже 296 років.

Президентські вибори в Росії призначені на 18 січня. За найімовірніше вважають, що чинний президент Володимир Путін, який балотується на свій четвертий термін, переможе вже в першому турі з великим відривом від найближчих суперників і буде оголошений обраним на новий шестирічний термін.

Після попередніх виборів Путіна 2012 року, а перед тим виборів до Державної думи 2011-го, в Росії відбулися масові протестні акції – владу звинувачували у фальсифікаціях. Один із найбільших таких протестів, у Москві, на Болотній площі, у травні 2012 року жорстоко розігнала поліція, кількасот учасників демонстрації затримали. Врешті 35 людей притягли до кримінальної відповідальності в так званій «болотній справі» про «масові заворушення»; жодного з підсудних не виправдали.