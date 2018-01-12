Суд продовжив арешт Єфремова ще на 2 місяці

Старобільський районний суд Луганської області 12 січня за клопотанням обвинувачення продовжив на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обвинуваченому в державній зраді екс-голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову.



Генеральна прокуратура України 4 січня 2017 року направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання «ЛНР»; державній зраді.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.