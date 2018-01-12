СБУ здійснює досудове розслідування щодо роботи в Криму Adidas, Puma и DHL – документ

Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим проводить слідчі дії в рамках кримінальної справи про можливу роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma на анексованому півострові. Про це йдеться у відповіді відомства на запит сайтк Крим.Реалії.

«Повідомляємо, що відомості Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України щодо можливого здійснення господарської діяльності з продажу на тимчасово окуповану територію Криму німецькими компаніями DHL Express, Adidas, Puma долучені до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснює слідчий відділ ГУ СБУ в АР Крим. Зараз тривають слідчі дії», – йдеться в документі.

​У відомстві додали, що деталі досудового розслідування не розголошуються.

6 грудня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявило про незаконну діяльність німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в Криму. Міністерство на підтвердження своїх звинувачень указало адреси магазинів і представництв перерахованих компаній на окупованому півострові.

Раніше у відповідь на запит DW про діяльність компанії DHL Express у Криму прес-служба компанії роз’яснила, що при обслуговуванні своєї глобальної поштової та логістичної мережі суворо дотримується торгового законодавства. Публічних коментарів Adidas і Puma з цього приводу немає.

У вересні 2017 року року Рада Європейського союзу продовжив до 15 березня 2018 року дію санкцій щодо 149 фізичних осіб, представників Росії і сепаратистів, і 38 юридичних осіб, причетних до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.