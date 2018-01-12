Через похолодання на Дніпропетровщині відкрили понад 200 пунктів обігріву населення

На Дніпропетровщині розгорнули понад 200 стаціонарних пунктів обігріву. Про це 12 січня повідомили в управлінні цивільного захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації.

І хоча нинішня зима на Дніпропетровщині та в цілому в Україні аномально тепла, вже цими вихідними синоптики обіцяють значне похолодання. Пункти обігріву розгорнули переважно на базі центрів обслуговування пенсіонерів, медичних закладів, будинків культури, вокзалів. У всіх пунктах працюють медики, рятувальники та соціальні працівники. Кожного, хто сюди звернеться, напоять гарячим чаєм, а за необхідності нададуть медичну допомогу.

До пунктів обігріву навідуються як безхатченки, так і звичайні люди, які потерпають від холоду. Очікують, що щодоби кожен з пунктів відвідуватиме не менше чотирьох десятків людей.

Медики рекомендують під час сильних морозів не виходити на вулицю без зайвої потреби. Якщо ж таки довелося вийти – дотримуватися правил, які допоможуть уникнути переохолодження: вдягатись у зручні і теплі речі, не вживати алкоголю тощо.