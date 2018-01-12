Вороги України перебільшують проблему корупції – Гройсман

Проблему корупції перебільшують ті, хто зацікавлений у дестабілізації в Україні. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в інтерв’ю грузинському виданню Forbes, яке сам голова українського уряду поширив у себе на Facebook 12 січня.

«Я вірю, що багато наших ворогів зацікавлені в дестабілізації України, і вони завжди висувають проблему корупції в нашій країні. Вони постійно повторюють, що корупція дуже поширена. І вони роблять це скрізь, у тому числі за кордоном. Час від часу стикаюсь з цією проблемою, і я вважаю, що це перебільшено», – вказав прем’єр.

Він вважає, що «список сфер, де процвітала корупція, очевидно скорочується». «Щороку через державні закупівлі проводилися приблизно 10 мільярдів доларів, що здійснюються за допомогою дуже підозрілих програм. Ми ввели в експлуатацію одну цілком прозору систему, яка, на мою думку, є однією з найкращих у Європі. Ми повністю знищили корупційний фактор через Інтернет-закупівлі», – стверджує Гройсман. Він назвав і інші сфери, де корупція припинилася, зокрема, в питанні ціноутворення на газ.

Майже половина українців (46%) вважає, що боротьба з корупцією в Україні є «повністю провальною», а «неуспішною» її назвали 80% опитаних. Такі результати спільного дослідження оприлюднили 11 січня фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова.

«Одним із трьох головних сигналів, що країна йде у правильному напрямку, для населення… було б «притягнення до кримінальної відповідальності корупціонерів», – вказують дослідники.