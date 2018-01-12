У Павлограді через погіршення стану шпиталізували шахтаря-голодувальника

У Павлограді Дніпропетровської області погіршився стан здоров’я одного із шахтарів «ДТЕК – Павлоградвугілля», який голодує в приміщенні мерії. Про це Радіо Свобода повідомив 12 січня голова незалежної первинної профспілкової організації «ДТЕК – Павлоградвугілля» Олексій Михайлюк.

«Прийшов лікар, йому стало погано і вже лікар викликав йому швидку допомогу», – сказав Олексій Михайлюк. За його даними, через погіршення стану гірничого майстра Володимира Бугайова шпитізували до міської лікарні. Другий учасник голодування – гірничий майстер Андрій Карпенко – продовжує акцію. До нього готові приєднатися ще кілька громадських активістів.

«Ми вмовляємо Андрія припинити голодування, раз адміністрації немає до цього діла, але він стоїть на своєму, не здається. Є хлопці, які після шпиталізації Володі готові приєднатись до цієї акції, підтримати Андрія», – сказав Олексій Михайлюк.

У Павлограді 29 грудня 2017 року двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко оголосили голодування. Як розповів Радіо Свобода Володимир Бугайов, головні їхні вимоги до адміністрації «ДТЕК – Павлоградвугілля» – «припинити тиск на членів незалежної профспілки». Як він зауважив, з вересня, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи було звільнено четверо її членів.

У компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля» Радіо Свобода повідомили, що на шахтах компанії не було порушень законодавства при звільненні працівників і «всі передбачені колективним договором і КЗпП виплати при звільненні здійснюються в повному обсязі».