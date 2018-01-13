МОЗ: в Україні триває спалах кору, спалахи відбуваються кожні 5-6 років

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що в Україні триває спалах кору, спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років.

Як повідомляє прес-служба міністерства, головна причина спалахів – низьке охоплення щепленнями.

За даними МОЗ, 2016-го року менше половини українських дітей отримали щеплення від кору за графіком.

За 2017 рік в Україні зафіксували 4782 випадки захворювання на кір, найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській області – 1344, повідомляють у міністерстві.

У МОЗ наголошують, що ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація.

За повідомленням, міністерство продовжує посилені заходи з вакцинації проти цього захворювання, щоб запобігти епідемії.

Станом на 12 січня, за даними Держпродспоживслужби, в Києві, кількість хворих на кір зросла до 74.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку в світі 30-24 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини.