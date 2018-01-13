У Рівному і Харкові не підтвердилися повідомлення про мінування публічних будівель, повідомили управління Національної поліції України в Рівненській і Харківській областях.

Зокрема, опівдні надійшло повідомлення про те, що заміновано територію біля одного з супермаркетів у Рівному. «Під час обстеження приміщення та прилеглої території вибухових пристроїв і речовин не виявлено. Із приміщення торговельного закладу евакуювали усіх працівників і присутніх там осіб. На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу, кінологи, а також відповідні екстрені служби», – повідомили в рівненській поліції.

Про інцидент із повідомленням про мінування супермаркету «Сільпо» в Рівному, яке не підтвердилося, повідомили і в Державній службі з надзвичайних ситуації.

Так само не виявили ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин у результаті перевірки презентаційно-виставкового центру в Харкові. Повідомлення про мінування будівлі надійшло пізно ввечері 12 січня. Для перевірки інформації за адресою виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції. «Працівники поліції провели огляд 4500 кв. метрів, евакуювали 400 осіб. Порушень публічної безпеки та порядку не зафіксовано, постраждалих осіб немає», – поінформували в харківській поліції.

«Слідчим вирішується питання щодо внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Наразі співробітниками поліції здійснюються усі необхідні розшукові заходи з метою встановлення осіб, які зробили хибне повідомлення про замінування», – мовиться в повідомленні.

Останніми роками в Україні почастішали повідомлення про нібито мінування публічних місць – торговельних центрів, вокзалів, станцій метро. Жодне з таких повідомлень не підтвердилося. За даними силовиків, принаймні частина таких анонімних телефонних дзвінків надійшла з Росії, а також із окупованих територій Донбасу і Криму.