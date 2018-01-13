В МЗС повідомили про відсутність українців серед потерпілих у транспортній пригоді в Чехії

За інформацією чеської поліції, українців немає серед постраждалих під час транспортної пригоди на околиці столиці Чехії Праги, повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Раніше 13 січня він повідомляв у твітері, що серед потерпілих у катастрофі є чотири іноземці, але їхнє громадянство на той час іще встановлювалося.

Катастрофа сталася близько 16-ї години дня 12 січня на північній околиці Праги: приміський рейсовий автобус зіштовхнувся з легковиком, злетів із дороги і врізався в дерево. Загинули три людини – 22-річна водійка легковика, 40-річний водій автобуса і один із пасажирів. Іще 45 людей були поранені чи травмовані, з них п’ять перебувають у важкому стані. Рятувальні роботи на місці аварії тривали до півночі: частину потерпілих довелося визволяти зі зруйнованого автобуса з застосуванням спецзасобів. Причини катастрофи ще не відомі, поліція і транспортна компанія, якій належить автобус, закликають свідків зголоситися.