США: на Гаваях поширили помилкове попередження про ракетну атаку

На Гаваях, острівному штаті США в Тихому океані, поширили помилкове повідомлення про ракетну атаку, яке викликало паніку в мешканців штату.

Як заявило Тихоокеанське командування військ США, ніякої загрози Гаваям балістичними ракетами не було виявлено, а розіслане попередження про це було поширене помилково.

Депутат Палати представників від Гаваїв Талсі Ґаббард, як поінформувала її речниця, теж заявила, що звернулася до установи, яка розіслала попередження повідомленнями на мобільні телефони мешканців штату, і там теж підтвердили, що це була помилка.

Інцидент стався в час підвищеної напруженості через ядерні і ракетні амбіції Північної Кореї. За оцінками аналітиків, північнокорейські балістичні ракети вже здатні досягати Гаваїв.