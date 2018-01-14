На Донбасі один український військовий зазнав бойової травми – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 13 січня один український військовий зазнав бойової травми, його стан задовільний. Про це у ранковому зведенні 14 січня повідомляє штаб української воєнної операції.

Упродовж минулої доби українські військові нарахували шість обстрілів своїх позицій з боку підтримуваних Росією бойовиків, на які, за повідомленням, відповіли одного разу.

«Друга половина минулої доби починаючи з 15:30, минула без порушення режиму припинення вогню. Вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, вчора вдень, російсько-окупаційні угруповання вперше в цьому році та вперше за час новорічно-різдвяного перемир’я грубо порушили мінські домовленості і застосували по позиціях Збройних сил України, окрім піхотного озброєння та мінометів, ще й артилерійські системи», – ідеться в повідомленні штабу АТО.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові за добу 13 січня 11 разів порушили режим припинення вогню, «обстрілявши райони 10 населених пунктів». В угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 13 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Він мало на меті замінити оголошений було у зв’язку з початком у вересні навчального року «режим тиші», який не призвів до припинення обстрілів. Нинішнє нове перемир’я так само порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.