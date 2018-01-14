Сеул і Пхеньян обговорять приїзд артистів КНДР на Олімпіаду

Північна Корея і Південна Корея домовилися провести переговори про можливість приїзду групи артистів КНДР на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї. Переговори про це відбудуться в селищі Панмунджом 15 січня, ідеться в заяві міністерства Республіки Корея у справах об'єднання.

Офіційні представники обох країн раніше цього тижня заявили, що домовилися провести переговори для уникнення випадкового конфлікту після відновлення офіційного діалогу, перерваного більше двох років через зростання напруженості в зв’язку з розвитком програм озброєнь КНДР.

Південна Корея також заявила, що хоче створити об’єднану жіночу хокейну команду з Північчю. Представник Міжнародної олімпійської комісії Північної Кореї заявив, що розглядає цю пропозицію, і обидві сторони також проведуть переговори під егідою МОК 20 січня. У спільній заяві 9 січня Північна і Південна Корея повідомили, що погодилися провести переговори військових і що Північна Корея надішле велику делегацію на зимові Олімпійські ігри.