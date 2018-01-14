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14 Січень 2018, Київ 14:01
Новини | Міжнародні

Влада Гаваїв: помилка людини є причиною спрацювання системи попередження про ракетний напад

Випробування військовими моряками США протиракетної системи в Тихому океані, архівне фото

Влада американського штату Гаваї повідомила, що помилкове попередження про ракетний напад було оприлюднене з вини працівника управління з надзвичайних ситуацій, який натиснув «не на ту кнопку».

Люди на острові отримали сповіщення на свої мобільні телефони про потребу тікати в укриття, оскільки на них летить одна або кілька балістичних ракет. Багато людей поховалися у ваннах у себе вдома, у будівлях з товстими стінами, каналізаційних трубах.

«Зараз ми намагаємося відновити точну послідовність подій і вжити заходів для того, щоб це ніколи більше не повторилося», – заявив губернатор штату Дейвід Іґе.

Упродовж 38 хвилин після повідомлення серед населення і численних туристів на Гаваях запанувала паніка. Поки не встановлено, чому сигнал відбою тривоги не був даний раніше.

З огляду на різке загострення відносин США з Північною Кореєю, яка не припиняє свої випробування зброї масового ураження, на Гаваях недавно вперше після закінчення холодної війни розпочалася перевірка елементів системи сповіщення про ядерний напад.

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