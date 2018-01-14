Біатлон: етап у Рупольдингу завершився без українських нагород

П’ятий етап Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу став першим етапом у сезоні, на якому українська команда виступила без медалей. У завершальному змаганні цього тижня, жіночій гонці з масовим стартом, найкращою з українок стала Віта Семеренко, яка з двома промахами стала 10-ю, програвши переможниці 45,7 секунди.

12-ю і 13-ю стали Анастасія Меркушина та Валя Семеренко (вони припустилися по одному промаху), 18-ю – Юлія Джима (в неї два хибних постріли).

Перемогла в змаганні елітарної тридцятки фінка Кайса Макаряйнен, яка виграла фінішний спурт у німкені Лаури Далмаєр. Третьою в боротьбі з несподіваною після останньої стрільби лідеркою, канадкою Розанною Кроуфорд, стала чешка Вероніка Віткова. Усі три переможниці припустилися по два промахи.

У чоловічому мас-старті, який виграв норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо, українського представництва не було.

Наступного тижня біатлоністи змагатимуться в італійському Антгольці, це буде останній перед Олімпіадою етап Кубка світу. В програмі змагань – спринти, гонки переслідування та мас-старти. А вже 10 лютого в корейському Пхйончхані стартує перше олімпійське змагання – жіночий спринт.