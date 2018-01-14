В Ірані за ґратами залишаються 465 учасників протестів, загинули 25 людей – влада

Судова влада Ірану заявила 14 січня, що близько 465 людей все ще затримані по всій країні за участь у хвилі антиурядових протестів, що розпочалися 28 грудня. Представник судової влади Голамхосейн Мохсені Еджегі також визнав, що 25 людей загинули під час демонстрацій.

Прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді заявив, що за останні дні 440 «арештованих бунтівників» були звільнені з місць тримання під вартою лише в Тегерані. Еджегі вказав, що в столиці Ірану тримають ще 55 людей.

Іранський реформіст, заступник міністра закордонних справ Махмуд Садегі заявив минулого тижня, що всього було заарештовано понад 3700 людей, які протестували через економічні проблеми та владну корупцію в Ірані. Також демонстранти мали й антиклерикальні гасла.

7 січня парламент Ірану заявив, що неактивні демонстранти, особливо студенти, мають бути відпущені, а лідери протесту будуть покарані. Хамід Шахріарі, заступник голови Верховного суду Ірану, минулого тижня заявив, що лідери заворушень мають зазнати «максимального покарання». Найсуворіший вирок, можливий в іранських судах – смертна кара.