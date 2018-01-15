Катерина Бондаренко вийшла до другого кола Australian Open

Українська тенісистка Катерина Бондаренко з перемоги стартувала на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam, відкритому чемпіонаті Австралії. На старті змагання Бондаренко перемогла швейцарку Вікторію Голубіц, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. Поєдинок тривав три сети – 7:6, 4:6, 6:2 на користь українки.

Раніше перша ракетка і єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді Олександр Долгополов з перемоги стартував на кортах Мельбурна. У трисетовому поєдинку він здолав 30-річного австріця Андреаса Гайдера-Маурера – 7:6, 6:3, 6:4.

У жіночій частині турніру українки вже мають і перші втрати. Катерина Козлова не знайшла аргументів у протистоянні з досвідченою росіянкою, 15-ю сіяною на кортах Мельбурна Анастасія Павлюченкова. Катерині вдалося виграти перший сет (6:3), але дві наступні партії вона програла – 4:6, 3:6.

Пізніше свій поєдинок першого ігрового дня проведе перша ракетка України Еліна Світоліна, а 15-річна дебютантка основної сітки турнірів Grand Slam Марта Костюк уже грає з китаянкою Шуай Пен.