В окупованому Криму прокурор запросив 5 років колонії-поселення для Балуха

На засіданні підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду у справі українського активіста Володимира Балуха прокурор попросив для обвинувачуваного 5 років і 1 місяць позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

Як повідомляє сайт Крим.Реалії, прокурор також заявив, що вина Балуха «повністю доведена». На думку обвинувача, в ході судового процесу захист «не надав жодного доказу, що свідчить про… невинуватість».

При цьому, як повідомляє кореспондент сайту Крим.Реалії, під час судового слідства не було розглянуто жодного доказу, що вказує на факт придбання українським активістом боєприпасів.

Адвокат Балуха під час дебатів звернув увагу, що в суді не була опитана більшість свідків обвинувачення, а отримані під час обшуку докази не можуть вважатися такими, оскільки «здобуті з порушенням законодавства». Захист також заявив, що суд має виправдати Балуха.

12 січня Роздольненський районний суд Криму завершив судове слідство у справі українського активіста Володимира Балуха.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балухові скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт упродовж двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.