Щонайменше 38 людей загинули, понад 100 поранені внаслідок теракту в Багдаді

Щонайменше 38 людей загинули, ще 105 поранені в центрі Багдада внаслідок застосування смертниками двох бомб, повідомило міністерство внутрішніх справ Іраку.

Речник міністерства внутрішніх справ Саад Маан заявив, що вибух стався на площі Сахет аль-Таяран, яка є центром торгівлі й місцем, де збираються працівники в надії отримати роботу.

Наразі ніхто не взяв відповідальності за теракт, але багато схожих нападів в Іраку раніше здійснювало угруповання «Ісламська держава».

У грудні іракський уряд оголосив про «завершення війни» з угрупованням «Ісламська держава». Але деякі бойовики все ще діють на північ від Багдада.