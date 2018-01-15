Одесити влаштували протест проти подорожчання проїзду в «маршрутках»

На Думській площі під Одеською мерією 15 січня в час проведення апаратної наради міськради активісти влаштували перфоманс проти подорожчання з 5 до 7 гривень проїзду в міських маршрутних таксі. З десяток активістів вийшли з лопатами, щоб викопати, за їхніми словами, метро як альтернативний засіб переміщення мільйонним містом, яким є Одеса.

Серед вимог, про які йшлося, «прозоре ціноутворення проїзду в маршрутних таксі, контроль за ними з боку міської влади та громадськості, підвищення перевізниками надання послуг».

Зі свого боку, підвищення на 40% вартості проїзду в маршрутках в міськраді Одеси пояснюють зростанням ціни на паливо. «За останній місяць ціна на пально-мастильні матеріали збільшилась до 28 гривень 20 копійок за літр», – зазначив директор міського департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Олександр Ілько.

Востаннє проїзд у «маршрутках» Одеси дорожчав в березні 2015 року — з 2,5 до 5 гривень.

За даними муніципального департаменту транспорту, в теперішній час пасажирські автоперевезення в Одесі здійснюють 10 автотранспортних підприємств. Щодня на міські маршрути виходять у середньому 800 одиниць техніки.

Також, як зазначив Олександр Ілько, вартість проїзду в міському електротранспорті поки що не зростатиме. Наразі поїздка в одеських трамваях і тролейбусах коштує 3 гривні.