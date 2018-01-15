Росія: внаслідок бійки на ножах у школі в Пермі постраждали 15 людей

Російська влада повідомляє про 15 поранених, з яких троє (двоє дітей і вчителька) перебувають у тяжкому стані, внаслідок бійки на ножах у школі в місті Перм.

За повідомленням регіонального міністерства безпеки, серед постраждалих – 14 учнів школи і одна вчителька.

У відомстві уточнили, що інцидент стався вранці 15 січня: двоє учнів із ножами почали битися, їх намагалися розборонити вчителька й інші учні.

«Навчальна діяльність у школі припинена, всі учні й педагогічний склад евакуйовані. Підозрювані затримані, найближчим часом вони будуть допитані», – йдеться в повідомленні.

Про мотиви нападу наразі не повідомляють. Після конфлікту Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею «Замах на вбивство двох і більше осіб».

Раніше сьогодні з’явилися повідомлення про напад на школу в Пермі двох невідомих в масках.