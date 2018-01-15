Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
16 Січень 2018, Київ 03:00
Новини | Міжнародні

Сійярто: погрози розправи щодо етнічної громади угорців в Румунії є неприйнятними

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що погрози фізичної розправи над представниками етнічної громади угорців є неприйнятними.

Дипломатичний скандал спровокувала відповідь очільника уряду Румунії Міхая Тудосе інформаційному каналу Realitatea минулого тижня.

«Моя відповідь буде такою, як і тоді, коли, вже не знаю з нагоди якого дня, вони намагалися вивісити свій прапор. Тоді я ясно заявив, що коли він буде розвиватися на вітрі, там же будуть теліпатися біля нього і місцеві очільники (угорської меншини, – ред)», – прокоментував Тудосе спроби керівництва етнічної меншини угорців Трансильванії домогтися територіальної автономії в Румунії.

Після цієї заяви до МЗС Угорщини в Будапешті викликали посла Румунії, він намагався пом’якшити слова прем’єра, спираючись на неточність тлумачення ЗМІ певних мовних зворотів Міхая Тудосе. Своєю чергою, представник румунського уряду у Бухаресті запевнив офіційний Будапешт, що у словах Тудосе не було нічого антиугорського. Втім, ці відповіді румунських речників не задовольнили угорську сторону.

Керівник угорської дипломатії Пейтер Сійярто сказав, що у Будапешті витлумачили слова очільника уряду сусідньої держави як відкриту погрозу фізичної розправи над представниками угорської меншини в Румунії:

«Така заява у повній мірі неприпустима; вона викреслює чинного прем’єр-міністра Румунії зі списку культурних політиків Європи. Очевидно, що середовищі, яке має мінімальну політичну культуру, такі висловлювання отримують належну оцінку, а щодо заявників вживають певних заходів. Однак у даному випадку цього не сталося. Я вважаю неприйнятним, що у ХХІ столітті у Європі обраним керівникам великої національної меншини погрожують фізичною розправою через повішення», – сказав угорський міністр.

Сійярто висловив сподівання, що румунська сторона виправить ситуацію, що склалася, наголосивши, що Угорщина прагне будувати стосунки з Румунією на засадах взаємоповаги і довіри, у тому числі і в інтересах майже двомільйонної угорської меншини, економічної та євроатлантичної співпраці. Подібні заяви, за словами угорського міністра, ставлять під удар добросусідські відносини або взагалі унеможливлюють двосторонні стосунки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG