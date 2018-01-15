Сійярто: погрози розправи щодо етнічної громади угорців в Румунії є неприйнятними

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що погрози фізичної розправи над представниками етнічної громади угорців є неприйнятними.

Дипломатичний скандал спровокувала відповідь очільника уряду Румунії Міхая Тудосе інформаційному каналу Realitatea минулого тижня.

«Моя відповідь буде такою, як і тоді, коли, вже не знаю з нагоди якого дня, вони намагалися вивісити свій прапор. Тоді я ясно заявив, що коли він буде розвиватися на вітрі, там же будуть теліпатися біля нього і місцеві очільники (угорської меншини, – ред)», – прокоментував Тудосе спроби керівництва етнічної меншини угорців Трансильванії домогтися територіальної автономії в Румунії.

Після цієї заяви до МЗС Угорщини в Будапешті викликали посла Румунії, він намагався пом’якшити слова прем’єра, спираючись на неточність тлумачення ЗМІ певних мовних зворотів Міхая Тудосе. Своєю чергою, представник румунського уряду у Бухаресті запевнив офіційний Будапешт, що у словах Тудосе не було нічого антиугорського. Втім, ці відповіді румунських речників не задовольнили угорську сторону.

Керівник угорської дипломатії Пейтер Сійярто сказав, що у Будапешті витлумачили слова очільника уряду сусідньої держави як відкриту погрозу фізичної розправи над представниками угорської меншини в Румунії:

«Така заява у повній мірі неприпустима; вона викреслює чинного прем’єр-міністра Румунії зі списку культурних політиків Європи. Очевидно, що середовищі, яке має мінімальну політичну культуру, такі висловлювання отримують належну оцінку, а щодо заявників вживають певних заходів. Однак у даному випадку цього не сталося. Я вважаю неприйнятним, що у ХХІ столітті у Європі обраним керівникам великої національної меншини погрожують фізичною розправою через повішення», – сказав угорський міністр.

Сійярто висловив сподівання, що румунська сторона виправить ситуацію, що склалася, наголосивши, що Угорщина прагне будувати стосунки з Румунією на засадах взаємоповаги і довіри, у тому числі і в інтересах майже двомільйонної угорської меншини, економічної та євроатлантичної співпраці. Подібні заяви, за словами угорського міністра, ставлять під удар добросусідські відносини або взагалі унеможливлюють двосторонні стосунки.