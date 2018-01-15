У США рекомендують перед подорожами в Україну зробити щеплення від кору

Центр з контролю і профілактики хвороб США (CDC) рекомендував перед подорожами в Україну зробити щеплення від кору.

Як повідомляється на сайті центру, перед від’їздом зі США немовлятам рекомендують (від 6 до 11 місяців) зробити одне щеплення MMR-вакцини, а дорослим і дітям у віці від 1 року треба дві дози вакцини MMR (робити з перервою не менше 28 днів).

Йдеться про вакцину MMR – проти кору, краснухи та паротиту.

Українські медики повідомили про спалах кору в Україні, зазначається в повідомленні центру.

За даними МОЗ, в Україні наразі немає епідемії кору, а триває спалах цього захворювання. Спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років.

У міністерстві наголошують, що ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація, а головна причина спалахів – низьке охоплення щепленнями.

За 2017 рік в Україні зафіксували 4782 випадки захворювання на кір, найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській області – 1344, повідомляють у міністерстві.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.