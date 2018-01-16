Зранку 16 січня правоохоронці проводять обшуки в «Укргазвидобуванні», повідомляє прес-служба компанії.
«Сьогодні зранку в будівлі ПАТ «Укргазвидобування» представники СБУ та ГПУ. Проводяться слідчі дії. Поки не відомо, в якій справі. Очікуємо інформацію», – заявили в «Укргазвидобуванні».
Речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко в коментарі Радіо Свобода підтвердив інформацію, однак не уточнив, якої справи стосуються слідчі дії.
У Службі безпеки України не коментували ситуацію.
ПАТ «Укргазвидобування» спеціалізується на виробництві природного газу і газового конденсату. Воно на 100% є дочірнім підприємством «Нафтогазу України».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ